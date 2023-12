Squid Game | la vincintrice del reality attacca Netflix | “Voglio i miei 4 | 56 milioni”

Leggi su tpi

(Di sabato 9 dicembre 2023) La vincitrice di “: La Sfida”, iltrasmesso da, Mai Whelan, non avrebbe ancora incassato il montepremi da sogno promesso, che ammonterebbe a circa 4,56di dollari. Sono passati dieci mesi dalla registrazioni delle puntate delma, come riporta il Daily Mail, Whelan ha dichiarato di non aver ancora ricevuto un centesimo. Mai Whelan, immigrata vietnamita di 55 anni, ha conquistatodi spettatori con la sua storia: sfuggita al regime comunista dopo la caduta di Saigon del 1975, non ha avuto una vita facile. Durante le puntate, si è distinta per la sua determinazione e per la sua sagacia, arrivando in finale e battendo gli altri 455 concorrenti. “Mi sento come Tom Cruise in Jerry Maguire: “coprimi di soldi!””, ha dichiarato ...