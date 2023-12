Squalifica chiesta per Varrese | un brutto gesto al centro della polemica

Leggi su biccy

(Di sabato 9 dicembre 2023) La tregua tra Massimilianoe Beatrice Luzzi non è durata moltissimo e lui è nuovamente sul piede di guerra. I nuovi atteggiamenti dell’attore sono davvero sgradevoli, così tanto che moltissimi utenti stanno chiedendo la sua. In questi giorni Massimiliano ha detto che: “Beatrice ha il male in corpo”. “Ragazzi chiamiamo l’esorcista”. “Ragazzi è evidente che questo soggetto abbia problemi con la figura maschile”. “Fa passare il messaggio che io sono un uomo pericoloso quando io qui dentro ho fatto molto per lei”. “Fa cose disgustose. Usa le persone per scaricare la sua sofferenza e deve fare male al prossimo. Lei è cattiva dentro è la verità“. I telespettatori chiedono ladi Massimiliano. Ma c’è unche ha fatto infuriare il pubblico, che su Twitter continua a chiedere la ...