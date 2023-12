Sprint Oestersund 2023 sci di fondo oggi in tv | orario | canale e diretta streaming

Leggi su sportface

(Di sabato 9 dicembre 2023) A che ora e come seguire lein tecnica classica di, gare valevoli per la terza tappa della Coppa del Mondo di sci di. Sono complessivamente nove gli azzurri presenti sulla neve finlandese, sei uomini e tre donne: Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Paolo Ventura, Davide Graz, Simone Da Prà, Elia Barp, Francesca Franchi, Caterina Ganz e Anna Comarella. Il nostro Paese continua a fare i conti con l’assenza di Simone Mocellini, in fase di riabilitazione dopo la frattura dello scafoide carpale sinistro. L’Italia è in cerca del primo podio stagionale dopo le prestazioni prive di grandi acuti offerte tra Ruka e Gallivare, sedi delle precedenti due tappe. L’uomo più atteso della pattuglia tricolore è il sopracitato Pellegrino, che torna alle competizioni dopo essere rimasto a riposo nel ...