Sport in tv oggi sabato 9 dicembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

(Di sabato 9 dicembre 2023)ci aspetta una giornata ricca di. Grande abbuffata diinvernali con la discesa femminile a St. Moritz e il gigante maschile in Val d’Isere, la sprint di sci di fondo a Oestersund, gli inseguimenti di biathlon a Hochfilzen, la Coppa del Mondo di short track e speed skating, le Finali del Grand Prix di pattinaggio artistico, senza dimenticarsi di slittino, bob, salto con gli sci. Perugia sarà impegnata nella semifinale del Mondiale per Club di volley e ci sarà da divertirsi con gli Europei di nuoto in vasca corta. Spettacolo con la Coppa del Mondo di scherma per tutte le armi e con i Mondiali di pallamano femminile. Consueto piatto ricco con i campionati nazionali di calcio, basket, volley, rugby, pallanuoto, pallamano, calcio a 5. Da non dimenticare il SailGP a ...