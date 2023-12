Sport in lutto | campione se ne va a soli 14 anni No vax scatenati

(Di sabato 9 dicembre 2023) Il mondo dell’atletica australiana è inper la prematura scomparsa di Zulqarnain Haider, un giovanissimo atleta di14. Considerato una promessa del settore, Haider si è distinto per le sue straordinarie prestazioni, stabilendo 18 record nazionali e vincendo numerosi titoli nelle competizioni junior, tra cui nei 100, 200, e 400 metri, nonché nei 200 metri a ostacoli. La notizia della sua morte ha scosso profondamente la comunità, ma a rendere il contesto ancora più doloroso è stata una campagna di sciacallaggio social che ha accompagnato i messaggi di cordoglio. Nonostante le cause del decesso non siano state rese pubbliche, come riportato dal “Daily Mail“, molte persone hanno iniziato a speculare, collegando erroneamente la sua morte alla campagna vaccinale anti-Covid. Queste voci infondate hanno spinto la famiglia ...

