“Sott e ‘Ngopp – Bottom Up” | festa di Natale nel quartiere Acquaviva di Caserta

Leggi su casertanotizie

(Di sabato 9 dicembre 2023). Ilè pronto per il consueto appuntamento con ladi. Quest’anno, l’iniziativa che coinvolge associazioni, scuole, commercianti e residenti si terrà sabato 16 dicembre dalle 15:30 fino a sera. “Up” è il titolo della, a rappresentare la voglia di rigenerazione che anima il: sogniamo un futuro a colori per questo pezzo di città e siamo pronti a festeggiarlo insieme. L’evento si svolgerà tra la Villetta di via Arno e i cortili delle case popolari di via Trento, in una giornata ricca di iniziative completamente gratuite per bambini, ragazzi e famiglie. Si parte alle 15:30 alla Villetta di via Arno, bene comune del, con ...