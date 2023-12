Sollevamento pesi | Lucrezia Magistris | “Sensazioni positive soprattutto nello strappo”

Leggi su oasport

(Di sabato 9 dicembre 2023)trova finalmente un risultato importante quando più conta, dopo diverse gare negative, e fa un passo avanti fondamentale in ottica qualificazione olimpica per Parigi 2024 nella categoria fino a 59 kg di. La 24enne lombarda, in occasione del Grand Prix di Doha, ha siglato infatti tre nuovi record italiani balzando dal 19° al 12° posto nella graduatoria a cinque cerchi. 102 kg di(al secondo tentativo), 115 kg di slancio (nella prima e unica prova valida) e 217 kg di totale, valevoli per la nona piazza overall nella competizione andata in scena ieri nella capitale del Qatar e valevole come evento di qualificazione olimpica.ha migliorato di dieci lunghezze il risultato di Riyadh, ma nelle prossime due occasioni (Europei e World Cup) ...