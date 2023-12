Slittino | Max Langenhan domina anche la sprint | quinto Dominik Fischnaller

Leggi su oasport

(Di sabato 9 dicembre 2023) Maxal momento è imbattibile. Serie di vittorie incredibile per il tedesco che, dopo averto il finale della passata stagione, ha iniziato la Coppa del Mondo con due vittorie a Lake Placid. Non c’è storia sul ghiaccio americano, suala: 33.257 e avversari tenuti a netta distanza. Alle sue spalle il connazionale Felix Loch, staccato di 303 millesimi, e l’austriaco Nico Gleirscher, a 338 millesimi. Buon piazzamento in casa azzurra perche chiudea 430 millesimi dalla vetta, un decimo circa dal podio. Per l’atleta italiano weekend non eccezionale in chiave riconferma della sfera di cristallo. Foto: Lapresse