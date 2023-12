Sinner | svelato l’arcano | il motivo della sua scelta

Leggi su ilveggente

(Di sabato 9 dicembre 2023), ecco spiegato ilsua recente decisione: non avrebbe davvero potuto scegliere di meglio. È corso da mamma e papà non appena ha potuto, ma il tempo da trascorrere insieme è stato veramente misero. Avendo giocato ininterrottamente, tra Finals e Coppa Davis, fino al 26 novembre scorso, le vacanze invernali di Janniksi sono, per forza di cose, notevolmente accorciate.(AnsaFoto) – Ilveggente.itQualche sciata sulle Alpi, qualche passeggiata tra i boschi, una cena con gli amici di sempre, due chiacchiere con il fratello Mark che già era ora di rifare le valigie e di partire. La destinazione dell’altoatesino, stavolta, è stata Alicante, in Spagna, la città in cui ha scelto di prepararsi in vistaprossima stagione. Durante la prima fase lavorerà ...