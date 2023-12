Simone Di Pasquale diventa papà | sesso del bebè e chi è la madre

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 9 dicembre 2023)Dipadre, la sua compagna è incinta di quattro mesi. "Sono al settimo cielo, Maria e io diventeremo genitori di un maschietto. Da tempo in tanti mi dicevano ', è ora che tu ti faccia una famiglia tutta tua' ma io rispondevo che aspettavo la persona giusta", sono queste le parole dello storico maestro di Ballando con le Stelle affidate al settimanale DiPiù Tv. Quella persona giusta attesa per anni è finalmente arrivata nella sua; si chiama Maria Di Stolfo ed è stato naturale realizzare questo grande progetto. La sua vita, dunque, stando ancora più ricca con l'arrivo del primo figlio. Il parto è previsto a partire dalla metà di maggio. Maria sta bene anche se è alle prese con le nausee che non le danno tregua neanche un minuto e poi ha tanto sonno, si addormenta in ...