Simona Ventura vs Gianni Terzi a ‘Ballando’ | la sfida ‘spacca’ la famiglia

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 9 dicembre 2023) Una simpatica coppia quella approdata quest’anno sul palco di Ballando con le stelle. Compagni di vita nella quotidianità, anche se sulla pista da ballo ‘non ce n’è per nessuno’, soprattutto perche, in questa kermesse, sta mostrando una grinta smisurata e uno spirito di competizione che sembra essersi risvegliato con una prepotenza inaudita. Anche di fronte al suo amato Giovanni (ndr) l’agguerrita presentatrice e showgirl non si ferma puntando decisa alla vittoria del talent. Giovanni(ilcorrieredellacitta.com)e Giovanni sostenuti dai figli nella corsa alla vittoria A fare la parte del leone in questa affabiledi, sono i figli della coppia che sono ormai riuniti in un ...