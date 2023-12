Simona Ventura | Ballando 9 dicembre 2023 video e gallery

(Di sabato 9 dicembre 2023) L’ottava puntata dicon le Stelledi stasera, 9, in onda su Rai1, ha mostrato anche la coppia formata dalla conduttricee dal bravissimo ballerino Samuel Peron. La coppia ha ballato una coreografia di Tango sulle note del brano Futura, di Lucio Dalla. Dopo l’esibizione, laha ricevuto una doppia sorpresa: la visita dei genitori – con il papà ha potuto fare anche un ballo – e la proposta di matrimonio da parte del compagno Giovanni Terzi.: i voti adi stasera La coppia è stata giudicata dalla giuria formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo ...

