(Di sabato 9 dicembre 2023) Si torna a parlare dell’eredità di. Fin dalla morte dell’ex premier, il suo testamento è stato ampiamente discusso. Una volta poste tutte le firme del caso, si è aperta la questione Marta Fascina, Paoloe Marcello Dell’Utri. I figli avrebbero infatti dovuto versare 100 milioni ai primi due e trenta all’ultimo, amico fidatissimo. A ciò si aggiunge la questione residenza di, che potrebbe rientrare in un discorso ben più ampio, quello deldell’ex cavaliere a un passo dalla messa in. Quanto valgono gli immobili diIldiè a dir poco ricco. Il lascito ai suoi figli ...

Eredità di Berlusconi: in vendita case e ville, ma non quella ad Arcore

Un pacchetto di ville e di residenze che si stima possa avere un valore di settecento , ottocento milioni di euro . A poco più di sei mesi dalla scomparsa di, i cinque figli del Cavaliere hanno deciso di mettere in vendita una parte delle proprietà immobiliari dell' ex premier . In questo momento, sarebbe in corso una valutazione per ...

Berlusconi, i figli mettono in vendita le proprietà immobiliari. Ma la villa di Arcore non si tocca Il Fatto Quotidiano

Berlusconi: messa in vendita parte del patrimonio immobiliare, non Arcore Sky Tg24

Silvio Berlusconi, patrimonio immobiliare in vendita. Il destino di Arcore

Gli eredi di Silvio Berlusconi: Villa Certosa si può vendere

Porto Rotondo Villa Certosa, la ex residenza estiva di Silvio Berlusconi a Porto Rotondo, sarebbe ufficialmente in vendita. Secondo quanto anticipato dal Sole 24Ore, definito l’equilibrio complessivo, ...