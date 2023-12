Siena | maneggio in fiamme nella notte a Staggia Tre intossicati dal fumo | cavalli in salvo

(Di sabato 9 dicembre 2023) I vigili del fuoco del comando disono intervenuti questain località Caduta a, nel comune di Poggibonsi, per un incendio che ha coinvolto 3 box all'interno di unL'articolo proviene da Firenze Post.

Staggia, incendio in un maneggio. Tre intossicati, gli animali in salvo

Poggibonsi (Siena), 9 dicembre 2023 – Incendio nella notte in un maneggio a Staggia, in località Caduta. Le fiamme hanno coinvolto tre box del centro ippico; ancora da chiarire le cause.

