Si è spento Agostino Gualdi | il 65enne investito da un pirata della strada una settimana fa

Leggi su bergamonews

(Di sabato 9 dicembre 2023) Giussano (Monza). È morto, ildi Bergamoda un’autodomenica scorsa in provincia di Monza, sul confine tra Giussano e Verano Brianza. Nonostante l’appello degli scorsi giorni di uno dei suoi fratelli, il guidatore non si è costituito e non dovrebbe essere ancora stato rintracciato: l’accusa nei suoi confronti potrebbe passare ora da omissione di soccorso a omicidiole.viveva a Giussano da circa 15 anni insieme alla compagna ed è morto questa mattina alle 9.30: le sue condizioni erano apparse fin da subito gravissime. L’investimento era avvenuto mentre l’uomo era a passeggio con il suo cane, tornato ferito e pieno di sangue verso la sua abitazione dove era stato visto da una parente che aveva poi dato l’allarme. I ...