Shawn Michaels | “Non penso che sia stata una idea difficile far tornare CM Punk”

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 9 dicembre 2023)ha recentemente commentato il ritorno di CMin WWE, sottolineando che non pensa che siauna decisioneper nessuno dal punto di vista commerciale. Aè stato chiesto del ritorno dinella compagnia durante la conferenza stampa di giovedì per promuovere NXT Deadline: “Il business è al primo posto, è così semplice. Per me, non credo che siauna decisioneper nessuno. A parte la stessa cosa che è sempre dura, che è lavorare i pro e i contro e gli alti e bassi, i numeri e tutto quel genere di cose. Per quanto riguarda la decisione aziendale, non credo che sia stato cosìper nessuno. Sono felice che sia stato fatto. Voglio che questa compagnia ...