Sesso nel Medioevo | una libertà che non immagini

(Di sabato 9 dicembre 2023) Ci viene facile, per pregiudizio sicuramente, dire che nelilfosse un tabù, che non se ne parlasse mai, che il solo fatto di pensarci spalancasse le porte della dannazione e dell’inferno. Insomma, ciamo un mondo di chiusura totale e di repressione, raffiguriamo quell’epoca come il momento storico più buio che esista. Ma ilè un’epoca lunghissima: dura mille anni e nel suo lungo corso cambiano tante cose. Il Basso, quello che consideriamo come il periodo “classico”, in realtà è molto più aperto e meno represso di tante altre epoche successive, compresa forse la nostra. Nel 1200 e nel 1300 si scrive dicon estrema. Esso fa parte della vita, dei bisogni naturali dell’essere umano, quindi non c’è motivo di negarlo o ...