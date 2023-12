Serie C NOW 17esima giornata contro la capolista Juve Stabia il Crotone conquista il nono risultato utile consecutivo

(Di sabato 9 dicembre 2023) Annullato ai pitagorici il regolare gol del vantaggio. Pareggio che sta stretto alla squadra di mister Zauli.1 Marcatori: 8° Candellone (R), 29° Tumminello(3-5-2): D’Alterio, Leo, Loiacono, Papini (Bove – Pannitteri), Tribuzzi, Petriccione, Vinicius, D’Ursi (Bruzzaniti), Giron (Crialese), Tumminello, Gomez. All. Zauli(4-3-2-1) Thiam, Andreoni, Bellich, Bachini, Mignanelli, Buglio, Leone (Baldi), Meli, Erradi (Bentivegna -Folino), Romeo, Candellone. All. G. Pagliuca Arbitro: Roberto Lovison di Padova Ass. Santino Spina (Palermo)-Antonino J. Palla (Catania) Quarto giudice: Fabrizio Ramondino di Palermo Ammoniti: Leone, Tribuzzi Angoli: 6 a 1 per ilRecupero: 3 e 4 minuti Spettatori: 4.115 incasso euro 15.759,69 Il ...

Altre News in Rete:

Inter - Udinese: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni

... Stadio Giuseppe Meazza (Milano) Orario: 20:45 Canale TV: DAZN, Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4k (213) e Sky Sport (251) Streaming: DAZN, SkyGo,Competizione: 15ª giornata diA ...

Serie C NOW, 17ª giornata: Crotone-Juve Stabia 1-1 F.C. Crotone

NOW, le migliori Serie TV del 2023 (aggiornate a novembre) ComingSoon.it

Avellino, l'elenco dei convocati di Pazienza per la sfida con il Benevento

In vista del match tra Benevento ed Avellino, valido per la diciassettesima giornata del campionato di serie C Now, girone C, mister Michele Pazienza ha diramato la seguente lista ...

Inter-Udinese, il risultato in diretta LIVE

L’Inter ha perso solo una delle ultime 11 sfide contro l’Udinese in Serie A (8 vittorie, 2 pareggi), sconfitta arrivata nel match d’andata dello scorso campionato, 3-1 il 18 settembre 2022; più in ...