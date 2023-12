Serie C 2023 2024 | il Pescara di Zeman incanta | 4-0 all’Olbia

Leggi su sportface

(Di sabato 9 dicembre 2023) Nove gol fatti, zero subiti. Nelle ultime due partite ildiè tornato adre e lo ha fatto a spese di Pontedera prima e Olbia poi. La squadra sarda perde 4-0 in un match a senso unico, indirizzato di fatto già nel primo tempo. La rete del vantaggio arriva al 23? ed è un gol in pieno stile. Una rapida ripartenza è impreziosita da un cross dalla sinistra e da un colpo di testa spettacolare di Cuppone che firma il vantaggio dei padroni di casa. Al 28? il raddoppio. Merito di Dagasso che da fuori area lascia partire un destro che sorprende Rinaldi. Al 43? ilchiude i conti: Acconero crossa dalla sinistra, Tunjov si inserisce e di testa realizza il tris. C’è spazio anche per il poker: Cuppone col tacco pesca in area Aloi che col destro batte per la quarta volta Rinaldi. ...