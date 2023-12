Serie B 2023 24 - Diretta DAZN 16a Giornata | Palinsesto e Telecronisti

Leggi su digital-news

(Di sabato 9 dicembre 2023) Anche laBKT è su! Sia instreaming, sia on demand, per non perderti nemmeno una sola azione della tua squadra del cuore e non solo.Sabato 9 dicembresegna un nuovo capitolo con la 16esimadella stagione-24. Alle 14:00, Ascoli e Spezia si scontreranno in una partitache avrà luogo al Del Duca. Il commento sarà affidato a Andrea Calogero. La sfida si prospetta fondamentale per entrambe le squadre, entrambe desiderose di conquistare i tre punti in gioco per raggiungere i propri obiettivi di salvezza. Nello stesso orario, il Bari ospiterà il Südtirol al San Nicola, con la telecronaca di Alessandro Iori. Il Bari cerca una vittoria per avvicinarsi alla zona playoff, mentre il Südtirol sarà determinato a presentare resistenza ...