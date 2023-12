Serie A | Verona-Lazio | le pagelle delusione biancoceleste | ennesima figuraccia

Leggi su notizie

(Di sabato 9 dicembre 2023) La formazione laziale si ferma di nuovo, gettando via occasioni su occasioni e giocando gli ultimi venti minuti in vantaggio di un uomo Ennesimo stop.brutta figura dellache non riesce a vincere contro una squadra modesta ma agguerrita come il. Un peccato perché la formazione di Sarri era andata in vantaggio nel primo tempo e poi ha sprecato tante, troppe occasioni. Luis Alberto mentre cerca di saltare il suo diretto avversario (Ansa Notizie.com)Lanon solo ha sprecato occasioni, ma ha avuto la possibilità di poter giocare con un uomo in più a venti minuti dalla fine, recupero incluso. la sensazione è che laha gettato via una grande occasione e stanno diventando troppe. Tabellino eHELLAS(4-2-3-1): Montipò 6; ...