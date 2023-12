Serie A | Verona - Lazio 1 - 1

(Di sabato 9 dicembre 2023)pareggiano 1 - 1 al Bentegodi nel primo anticipo del sabato della 15/a giornata del campionato diA. Al gol biancoceleste di Zaccagni al 23' risponde per i veneti Henry al 70'. . ...

- Ayroldi fischia tre volte, festa al Bentegodi e acceso diverbio a metà campo.- Lazio si chiude con un clima di fuoco. Battibecco nel finale tra Marco Baroni e Matias Vecino: "Porta rispetto ca**o!", le urla del tecnico indirizzate al centrocampista biancoceleste. ...

Niente da fare, la Lazio inciampa ancora. I biancocelesti di Maurizio Sarri vanno a sbattere contro il Verona di Marco Baroni, salvato come una settimana fa da Thomas Henry, che trova la rete del ...

