Serie A | Marco Borriello | “Con Conte ero sull’orlo dell’infarto | era un mostro”

Leggi su justcalcio

(Di sabato 9 dicembre 2023) 2023-12-09 13:36:10A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: EIl personaggio di, tanto odiato da alcuni e amato da altri, è ancora una volta protagonista. Dopo un breve percorso in Premier League, sulle panchine di Chelsea e Tottenham, il tecnico italiano ha lasciato le panchine alla ricerca di una nuova opportunità. Questo non è ancora arrivato.ha condiviso sei mesi con il transalpino in panchina e ha ricordi agrodolci. “Con lui ha vomitato. I suoi assistenti hanno controllato tutto, anche il battito cardiaco. Quando qualcuno abbassava per un attimo la frequenza cardiaca, richiamava la nostra attenzione per aumentarne l’intensità. Ho raggiunto i 196 battiti al minuto. Erodi un infarto” confessa l’attaccante italiano ...