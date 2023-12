Serie A | la Lazio non decolla | solo 1-1 contro l’Hellas Verona | CLASSIFICA

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 9 dicembre 2023) Nonla stagione della. La squadra di Maurizio Sarri continua a confermarsi troppo altalenante e nel match della 15ª giornata del campionato diA non è andata oltre l’1-1. Occasione sprecata per i biancocelesti, prima in vantaggio di un gol e poi anche di un uomo dopo il pareggio. Ilsi schiera con Ngonge e Djuric, i biancocelesti rispondono con Zaccagni, Immobile e Felipe Anderson. La gara si sblocca al 23? con un fantastico colpo di tacco di Zaccagni. Il primo tempo si chiude sullo 0-1.