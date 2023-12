Serie A | il Milan va ancora ko | Muriel regala i tre punti all’Atalanta | i top e i flop del match

Leggi su notizie

(Di sabato 9 dicembre 2023) Partita ‘pazza’ al Gewiss Stadium. L’Atalanta porta a casa i trenel finale contro ilgrazie ad una rete di. Ora Pioli rischia? E’ unsempre più in crisi. I rossoneri perdono anche contro l’Atalanta e dicono addio, almeno per ora, al sogno Scudetto. Al Gewiss Stadium finisce 3-2 e decidenel finale. L’Atalanta batte il– Notizie.com – © LapresseUna vittoria che consentedi rientrare in piena lotta per un punto in Champions League. Il, invece, rischia di trovarsi la Roma a -2. Il tabellino di Atalanta-Atalanta-3-2 Marcatori: 38? Lookman (A), 45’+3 Giroud (M), 55? Lookman (A), 80? Jovic (M), 90?(A) Atalanta (3-4-1-2): Musso; de ...