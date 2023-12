Serie A femminile | la Juventus batte 4-0 il Pomigliano Inter-Sampdoria sull’1-1

Leggi su sportface

(Di sabato 9 dicembre 2023) La4-0 ile aggancia la Roma in vetta alla classifica della. Aspettando l’impegno delle giallorosse contro il Milan, la formazione bianconera sale a 27 punti grazie al poker firmato da Gunnarsdottir (30?), Beerensteyn (66? e 70?) e Bonansea (rigore al 94?). Quarta vittoria consecutiva per la Juve che si porta momentaneamente a +8 dalla Fiorentina, terza. Pareggio per 1-1 tra. Al 6? Schatzer sblocca il risultato, ma al 78? è Bonfantini a regalare un punto alle nerazzurre che salgono a quota 17 punti. SportFace.