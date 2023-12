“Sei donna e devi solo stare a casa a pulire e cucinare” | l’incubo di una 19enne segregata e picchiata per mesi

(Di sabato 9 dicembre 2023). Umiliata. Minacciata e: l’inferno che un 25enne di Palma di Montechiaro (Agrigento) ha inferto alla moglieè durato. Un incubo quotidiano inflitto a suon di botte, intimidazioni e vessazioni, rivendicate nella convinzione che – come spesso l’uomo ripeteva alla giovane consorte –: «Tu sei». Comportamenti violenti, sia fisicamente che psicologicamente aggressivi, che hanno portato i giudici della prima sezione penale del tribunale di Agrigento a condannare l’uomo per maltrattamenti e sequestro di persona a 3 anni e 6di reclusione. Oltre che al risarcimento di 15mila euro alla ragazza, che si era ...

Tue devi solo stare a casa a pulire e cucinare', le diceva l'uomo che ora dovrà risarcirla con 15mila euro. I fatti sono avvenuti tra febbraio e settembre del 2021 , periodo in cui la ...

Donna 31enne incinta rischia di morire ma i giudici dicono no: «Non può abortire»

Puoi morire, ma non abortire. Kate Cox, 31 anni e madre di due figli, è incinta, ma la terza gravidanza sta mettendo a rischio la sua… Leggi ...

Accanimento politico-giudiziario in Texas per impedire a una donna di interrompere una gravidanza a rischio per la sua salute e per il feto, segnato da una grave anomalia cromosomica. Puoi morire, ma.