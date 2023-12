Se il Napoli gioca bene | è merito di Mazzarri o Spalletti Tutto quello che non va | è in carico a Garcia

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 9 dicembre 2023) Dopo Real Madrid e Inter, ilperde anche a Torino con la Juve… Per gli azzurri trattasi della quinta sconfitta in campionato (in quindici giornate), la settima stagionale (su venti gare fin quite), la terza consecutiva, tra campionato e Coppe (non accadeva dal 2016!), con il nuovo allenatore in panchina, la prima in trasferta in campionato. E pensare che la stagione scorsa questa squadra aveva vinto lo scudetto con sedici punti di vantaggio sulla seconda, aveva perso soltanto sei volte (di cui due a scudetto/qualificazione già conquistato/a) in quarantanove gare e che da agosto a marzo aveva avuto un rendimento da record, dominando in lungo e in largo sia in campionato che in Champions League. Adesso in tanti diranno “Ah, se fosse rimasto…”. Ma se fosse bastato confermare l’allenatore per ripetersi, perché il ...