Scuola | il passo indietro di Valditara su Concia Coghe Pro Vita a Notizie com | “Soddisfatti della retromarcia del ministro”

Leggi su notizie

(Di sabato 9 dicembre 2023) Niente nomina per Paolaall’educazione alle relazioni nella. Ildell’Istruzione Giuseppeci ripensa: “Troppe polemiche, laha bisogno i serenità”. E decide di procedere senza nessun garante., (Pro) a.com: “per” Under Pressure. Sì perchè sotto la pressione delle polemiche e delle critiche al vetriolo, ilcompie il suoe lo motiva così: “Dal momento che laitaliana ha bisogno di serenità e non di polemiche, ho deciso di non attivare l’incarico di garanti del progetto ‘Educazione alle ...