Scuola | il ministro rinuncia a nominare la suora e l’ex deputata Pd Ma il progetto anti violenza va avanti

(Di sabato 9 dicembre 2023): stop alle polemiche. La scelta delGiuseppe Valditara diper ilcontro la, come gar, tre donne diverse ma pronte a collaborare come suor Anna Monia Alfieri, Paola Zerman e la stessa Concia, era partita con una dichiarazione comune di buona volontà delle tre prescelte. Ma è stata bufera, a sinistra e a destra, subito dopo l'annuncio L'articolo proviene da Firenze Post.

Altre News in Rete:

Valditara: troppe polemiche, stop ai garanti nel progetto Educare alle relazioni

Dal momento che laitaliana ha bisogno di serenita' e non di polemiche, ho deciso di non ... Lo ha annunciato in una nota ildellIstruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in merito al ...

In Francia il governo vuole riformare la scuola media: gli studenti divisi in classi a seconda del loro livello di apprendimento. Il ministro Attal: “I docenti tornino a bocciare” Orizzonte Scuola

Educazione alle relazioni, da Valditara altro dietrofront dopo le critiche interne: “Serve serenità, progetto andrà avanti senza garanti”

Noi e i nostri 172 partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per ...

Valditara fa marcia indietro, salta la nomina di Concia per “Educazione alle relazioni”: per il ministro “troppe polemiche”

Salta il comitato di tre garanti sul progetto di “Educazione alle relazioni” dopo le proteste nella maggioranza ...