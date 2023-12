Scouting del Napoli sotto accusa | bisognava spendere qualche soldo per sostituire Kim Corbo

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 9 dicembre 2023)delperKim. Lo scrive Antonioche nell’edizione napoletana di Repubblica quindi punta i riflettori sullodelper anni ricoperto di elogi. La terza sconfitta ordina aldi studiare un serio mercato invernale. I progetti per l’acquisizione non facile dello stadio, l’annuncio del rinnovo di Osimhen, la distrazione per celebrare lo scudetto premiando Spalletti con la cittadinanza onoraria. Ilvive nell’apoteosi del futile. Di positivo c’è una migliore tenuta atletica, la squadra ha un’autonomia più ampia, ma la difesa è ancora disordinata. Se non ...