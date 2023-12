Scoppia un incendio nell' ospedale di Tivoli | 4 vittime Evacuati i pazienti

Leggi su iltempo

(Di sabato 9 dicembre 2023) Unè divampato ieri sera intorno alle 22.30San Giovanni Evangelista di, in provincia di Roma. Il rogo ha causato la morte di 4 persone che erano ricoveratea struttura. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco e molte squadre della Protezione Civile di. Il Comune ha prontamente attivato il Centro Operativo Comunale per supportare le operazioni di evacuazione dei. I non gravi sono stati trasferitie zone agibili dell'. Le squadre di Protezione civile comunale hanno fornito coperte per ie stanno provvedendo a trasportarea palestra le brandine necessarie. Il Pronto Soccorso è ...