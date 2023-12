Sconvolgente | parla la figlia di uomo morto prima del rogo a Tivoli

(Di sabato 9 dicembre 2023) Irene Timperi si trovava all'ospedale San Giovanni Evangelista di(Roma) sabato sera per vedere la salma del padre Emilio, 76 anni, decedutodelquando l'incendio è divampato. "Noi ci siamo trovati lì perché stavamo attendendo che ci facessero vedere la salma, ci siamo ritrovati invasi dal fumo, le ragazze sono state prontissime anche senza corrente ad aprire la porta, hanno forzato e siamo riusciti ad entrare. Hanno pensatoai pazienti per metterli in salvo e poi ci hanno portato verso la scala di sicurezza, è stata una cosa veramente shoccante", ha affermato la donna.

