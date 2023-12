Scontro fatale tra due auto lungo la Sannitica | perde la vita una donna

Leggi su anteprima24

Incidente mortale nel primo pomeriggiola, strada che da Telese conduce ad Amorosi. Per cause in corso di accertamento sono arrivate allodue, una Citroen e una Volvo, entrambe condotte da donne. Ad avere la peggio la conducente della prima, una 58enne di Frasso Telesino. L'altra persona coinvolta è stata trasportata al Fatebenefratelli. Sul posto, per gli accertamenti del caso i Carabinieri di Cerreto Sannita, gli operatori del 118 e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Telese Terme.