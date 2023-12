Sci freestyle | Coppa del Mondo Halfpipe 2023 | Ferreira e Gu dettano legge a Secret Garden

Leggi su oasport

(Di sabato 9 dicembre 2023) Vanno in archivio le competizioni a, località cinese che ha ospitato questo weekend la prima tappa didel-2024 di sci, specialità. Un appuntamento inaugurale segnato dal trionfo di Alexe di Alling Elleen Gu. In campo maschile lo statunitense ha avuto meglio sulla concorrenza guadagnando un totale di 91.00 punti, trovati brillantemente nel corso della prima run, ottenendo una valutazione sopra il 9 dalla giuria. Secondo posto invece per il neozelandese Luke Harrold, abile a raccogliere 89.25, score trovato nel secondo turno, precedendo di un’incollatura un altro sciatore americano, Hunter Hess, terzo con 88.75. In campo femminile dominio totale per Gu, la quale ha registrato il punteggio più ...