Sci di fondo | Johannes Hoesflot Klaebo domina la sprint tc di Oestersund Davide Graz 20° in Coppa del Mondo

(Di sabato 9 dicembre 2023) La terza tappa della Coppa del2023-2024 di sci di, scattata oggi ad, in Svezia, con lain tecnica classica, vede la doppietta norvegese condavanti al connazionale Erik Valnes, mentre completa il podio lo statunitense James Clinton Schoonmaker, terzo. L’unico italiano ad aver superato le qualificazioni,, si classifica 20°. La finale vede scappare via il norvegese, che mantiene ampiamente la testa fino al traguardo e vince in 3’12?06, precedendo di 3?35 il connazionale Erik Valnes, secondo, e lo statunitense James Clinton Schoonmaker, terzo a 4?80, il quale precede il connazionale Ben Ogden, ...