Sci di fondo | Federico Pellegrino fuori in qualifica a Oestersund! Davide Graz supera le qualificazioni della sprint tc

Leggi su oasport

(Di sabato 9 dicembre 2023) Lo sci divede aprirsi la terza tappaCoppa del Mondo 2023-2024: ad Oestersund, in Svezia, sono in programma lein tecnica classica. Nellezioni maschili uno solo dei tre azzurri in gara avanza alla fase finale: si tratta di, 30°., 31°, ed Elia Barp, 46°. Sugli 1.4 km previsti il miglior tempo tra gli 81 atleti iscritti lo fa segnare il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo in 3’02?11, il quale precede il connazionale Erik Valnes, secondo in 3’05?49, a 3?38, e lo statunitense Ben Ogden, terzo in 3’06?64, a 4?53. Quarto il norvegese Paal Golberg in 3’06?68, a 4?57, quinto lo statunitense James Clinton Schoonmaker in 3’06?78, a 4?67. Sesta posizione per il norvegese Ansgar ...