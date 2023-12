Sci alpino | Sofia Goggia | “Shiffrin contenta perché mi ha battuta Un errore mi è costato caro”

Leggi su oasport

(Di sabato 9 dicembre 2023) Sfuma per 15 centesimi il bis per, che deve acrsi del secondo posto nella discesa libera di St. Moritz alle spalle della fenomenale statunitense Mikaela. Dopo il trionfo di ieri in Super-G, la bergamasca porta a casa altri 80 punti importanti per la classifica generale della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci, precedendo sul podio la connazionale Federica Brignone. “Ho disputato una buona prova nel complesso. Qualche sbavatura qua e là, secondo me dettata anche dal fatto che questo è il terzo giro di discesa che faccio da settembre. Comunque sono lì, la Fede ha fatto una gran discesa. Sono superdi fare un podio in discesa e di essere in due. Non ho fatto una discesa pulitissima. Qualche piccola sbavatura nelle parti tecniche ed un grosso ...