Sci alpino | risultati e classifica discesa femminile St Moritz 2023 | trionfa Shiffrin | podio Goggia e Brignone

Leggi su sportface

(Di sabato 9 dicembre 2023) Mikaelavince anche ladi St., gara della sesta tappa di Coppa del Mondo di sci, e incrementa ulteriormente il proprio margine ingenerale. La fuoriclasse statunitense fa la differenza anche sulla Corviglia in una specialità in cui raccoglie appena la quarta vittoria in carriera e il settimo, che le fanno raggiungere il novantunesimo sigillo e il 144esimoin assoluto, numeri monstre per sua maestà. Suldella primastagionale, rispettivamente per soli quindici e diciassette centesimi, splende però appieno il tricolore: Sofiatrova un secondo posto che sarebbe potuto essere convertito in una vittoria qualora non ci fossero ...