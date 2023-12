Sci alpino | Odermatt rifila distacchi abissali nella prima manche del gigante sulla Face de Bellevard Indietro gli italiani

Leggi su oasport

(Di sabato 9 dicembre 2023) Dopo la piccola parentese dello slalom di Gurgl, le tante cancellazioni per un meteo troppo poco clemente, oggi possiamo finalmente dire che è iniziata la Coppa del Mondo 2023-2024 di scimaschile. E riparte da colui che ha dominato lo scorso anno e non vuole per nessun motivo lasciare lo scettro. È infatti lo svizzero Marcoil leader dopo ladel, con una discesa favolosa che ha lasciato il suo primo inseguitore, il norvegese Henrik Kristoffersen, a sessantacinque centesimi. Siamodee in Val d’Isère (Francia), considerata da tutti come uno dei test più probanti dell’intera stagione per gli specialisti delle discipline tecniche.ha commesso un errore ...