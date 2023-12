Sci alpino | Mikaela Shiffrin rovina la festa all’Italia nella discesa di St Moritz | podio per Goggia e Brignone

Leggi su oasport

(Di sabato 9 dicembre 2023) Doppietta azzurra suldellalibera di St., ma a salire sul gradino più alto è. Alle spalle dell’americana, infatti, hanno concluso Sofiae Federica, rispettivamente seconda e terza con 15 e 17 centesimi di ritardo. Si tratta della quarta vittoriaspecialità per, che aveva trionfato l’ultima volta nel marzo 2022 alle finali di Coppa del Mondo a Courchevel/Meribel. In totale sono novantuno le vittorie in carriera della statunitense, che si avvicina sempre di più a quota cento. Un successo anche molto a sorpresa, come hanno mostrato le immagini della stessaal traguardo dopo l’arrivo di, con la nativa di Vail che proprio ...