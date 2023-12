Sci alpino | Marta Bassino | “Contenta di essere così vicina alle prime in discesa | ho cercato di imitare Brignone”

Leggi su oasport

(Di sabato 9 dicembre 2023)archivia un positivo decimo posto nellalibera di St. Moritz, valevole per la Coppa del Mondo femminile 2023-2024 di sci. La cuneese conferma dunque una notevole costanza di rendimento in questo avvio di stagione, centrando la quinta top10 su sei gare disputate (l’eccezione riguarda la caduta nella prima manche del gigante di Killington) ma rimandando ulteriormente l’appuntamento con il primo podio dell’inverno. La 27enne di Borgo San Dalmazzo, dopo il buon settimo posto di ieri in Super-G, si è dimostrata competitiva anche insulla “Corviglia” limitando i danni nei tratti di scorrevolezza e facendo la differenza nelle parti più tecniche. Alla fineha pagato 69 centesimi dalla vincitrice Mikaela Shiffrin e 52 centesimi dalla terza posizione ...