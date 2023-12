Schiarite al mattino | peggioramento nel pomeriggio di sabato

Leggi su bergamonews

(Di sabato 9 dicembre 2023) Sguardo al cielo per vedere che tempo ci riserva questo weekend. Diamo insieme una lettura al bollettino meteo di Francesco Sudati per il Centro Meteo Lombardo. ANALISI SINOTTICA Situazione che vede lo scorrimento zonale della corrente a getto polare alle medie latitudini, che dal vicino atlantico spinge verso l’Europa aria mite per il periodo, mentre sulla Russia occidentale si instaura una condizione di temporaneo blocco, dovuto alla discesa di aria glaciale dall’Oceano Artico. Le sorti del tempo per questo inizio d’inverno su gran parte d’Europa, Italia compresa, saranno condizionate da quanto, come e dove si avrà la prevalenza di una o dell’altra configurazione, oppure l’alternanza tra esse. L’Italia, almeno ancora per tutta questa settimana e l’inizio della prossima, subirà l’influsso delle correnti atlantiche, non particolarmente fredde.9 dicembre ...