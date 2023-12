Scherma | si conferma al vertice Pietro Torre! Il giovane azzurro è ancora sul podio nella sciabola a Orleans

Leggi su oasport

(Di sabato 9 dicembre 2023) È appena andato in archivio il primo Grand Prix stagionale per quel che riguarda lamaschile. Siamo ad Orlends (Francia), per uno degli appuntamenti più attesi dell’intera stagione. Ad imporsi per la prima volta in carriera in una manifestazione di tale portata è stato il tedesco Matyas Szabo, capace di coronare una giornata magnifica battendo in finale 15-10 il padrone di casa Maxime Pianfetti. Festeggia però anche l’Italia, con il magnifico terzo posto delclasse 2002Torre in compagnia dell’altro transalpino Sebastien Patrice. Francia che dopo l’affermazione ad Algeriprima tappa di Coppa del Mondo, non riesce a ripetersi davanti al proprio pubblico nonostante due propri alfieri in semifinale. Prima volta assoluta sulnel prestigioso appuntamento francese per ...