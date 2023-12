Scherma | Edoardo Luperi sul podio a Tokoname | ottimo rientro di Tommaso Marini

Leggi su oasport

(Di sabato 9 dicembre 2023)risultato di squadra per l’Italia nella tappa di Coppa del Mondo di fioretto maschile a. Sulci sale, che chiude al terzo posto, mentre lo sfiorano anche il rientrantee poi Guillaume Bianchi. La vittoria è andata all’americano Alexander Massialas, che ha dominato la finale contro l’egiziano Mohamed Hamza con il punteggio di 15-4. Proprio il fiorettista africano aveva messo fine al cammino diin semifinale, battendo l’azzurro al termine di un assalto molto combattuto per 15-13. Per il 30enne livornese si tratta comunque di un ritorno suldopo il secondo posto ottenuto nel 2022 a Parigi. Un percorso quello amolto simile ad un campionato italiano ...