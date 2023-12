Scherma | Alice Volpi trionfa nell’esordio stagionale a Novi Sad

Leggi su oasport

(Di sabato 9 dicembre 2023) Da Milano aSad il copione è sempre lo stesso. Nella tappa d’esordio della stagione della Coppa del Mondo di fioretto femminile,sale nuovamente sul gradino più alto del podio. Un percorso fantastico quello della toscana sulle pedane serbe, culminato con il successo in finale sull’americana Lee Kiefer, numero uno del ranking mondiale, con il punteggio di 15-13. In semifinale la toscana aveva battuto la canadese Jessica Zi Jia Guo con un perentorio 15-6. La nordamericana ha così condiviso il terzo gradino del podio con la tedesca Leonie Ebert, che è stata sconfitta nell’altra semifinale da Kiefer per 15-9.si era aperta la strada del podio con il successo per 15-8 nei quarti di finale sulla connazionale Francesca Palumbo, che si conferma comunque ancora una volta anche individualmente. Davvero ...