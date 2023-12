Scanzi presenta ‘La sciagura’ “Questo governo è orrendo Classe dirigente pietosa a cui non frega nulla della questione morale”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 dicembre 2023) “Per me non è un titolo troppo severo e ritengo che in fase storica si debba avere il coraggio delle proprie idee e delle proprie azioni e quindi mi piaceva fare un titolo forte perché ritengo chesia unsostanzialmentee bisogna avere il coraggio di dirlo”. Così Andrea, firma de Il Fatto Quotidiano spiega il titolo del suo ultimo libro “La sciagura. Giorgia Meloni e il suo disastroso” edito da ‘Paper First’., a marginezione a ‘Più libri più liberi 2023’, spiega “chi leggeràlibro si renderà conto che è effettivamente undisastroso per la differenza tra promesse e realtà, per laimbarazzante, per i fallimenti per ...