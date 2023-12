Scala | polemica sulla Digos che identifica chi ha urlato | “Viva l’Italia antifascista”

Altre News in Rete:

Scala , identificato l' urlatore . Sala attacca governo e polizia

Il sindaco, dopo aver cavalcato lasulla presenza di La Russa, critica la Digos per l'intervento: "Ora al loggionista cosa fate Chiedo per un amico..."

“Mi piace quando Filippo strapazza Elisabetta”, sui social scoppia la polemica per le parole di Vespa La Stampa

Finanza e politica alla prima della Scala di Milano. Ecco le foto

Diminique MayerLinus e Carlotta MedasMassimiliano Di SilvestreLivia PomodoroGiuseppe RicciBruno Vespa e Augusta IanniniValerio De MolliCorrado Augias Carlo Bonomi e Veronica GervasoCa ...

La vera libertà del finto martire

Marco Vizzardelli, loggionista della Scala e melomane a tutto campo, è diventato famoso non per le sue competenze musicali, ma per aver urlato l'altra sera, in apertura dell'opera che inaugurava la st ...