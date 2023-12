Sanremo 2024 | Amadeus difende i La Sad? Il messaggio dopo le accuse di sessismo | «Prima si ascolta una canzone | poi si giudica» – Il video

Leggi su open.online

(Di sabato 9 dicembre 2023) «Sono andato a vedere sul vocabolario il significato della parola pregiudizio, opinione preconcetta capace di fare assumere atteggiamenti ingiusti: ecco perché io non amo le persone che hanno un pregiudizio, verso qualcuno o qualcosa». Con uninformale, pubblicato sul proprio profilo Instagram – inaugurato l’anno scorso durante il Festival di– il direttore artistico sembra prendersela proprio con chi nei giorni scorsi ha accusato diuno dei concorrenti in gara, il gruppo La, e ne ha chiesto la rimozione dalla gara.vuole spegnere le polemiche e ammonisce: «sila, si legge il libro, si guarda il film o un programma televisivo e poi si esprime un parere o si, non ...