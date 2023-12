San Leucio del Sannio | borsa di studio in memoria dell’ingegnere Iannace

Altre News in Rete:

Canosa: Solennità dell'Immacolata Concezione della Madre di Dio

Alle ore 16,30 avrà inizio la Processione dell'Immacolata che percorrerà il seguente itinerario: Chiesa dell'Immacolata, via Corsica (a salire), via Pertini(ex Liguria), via, via Buccari, ...

A San Leucio del Sannio una borsa di studio dedicata a Giovanni Iannace NTR24

Ti ci porto io! Il borgo di San Leucio, un gioiello da scoprire OndaWebTv

A San Leucio del Sannio una borsa di studio dedicata a Giovanni Iannace

In occasione del centesimo anniversario della nascita dell’ingegnere Giovanni Iannace, già Sindaco di San Leucio del Sannio, la famiglia ed i figli Enrico (Primario presso l’ospedale ‘Bambino Gesù’ di ...

Natale: torna il Presepe in 6 famiglie su 10

In piazza Municipio è stato allestito il primo Presepe vivente contadino dove ad essere protagonisti assieme alla Natività sono agricoltori ...